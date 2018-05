Forstau: Motorradfahrer prallt gegen Klein-Lkw - tot

Tödliche Verletzungen hat am Freitag gegen 14:45 Uhr ein 57-jähriger Motorradlenker aus Liezen (Steiermark) bei einem Verkehrsunfall in Forstau erlitten.

Der Mann war in einer Gruppe anderer Motorradfahrer auf der landesstraße Richtung Radstadt unterwegs als er mit seinem Bike auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve wegrutschte. Dabei geriet das Motorrad auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw kam. Der am Unfallort eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradlenkers feststellen. Der Lenker des Klein-Lkw, ein im Pongau wohnhafter Deutscher, blieb unverletzt.





(SN)