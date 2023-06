Forstunfall in Kärnten: Salzburger starb

Ein tödlicher Forstunfall hat sich am Donnerstag gegen 09:30 Uhr in einem Waldstück in der Kärntner Gemeinde Sachsenburg (Bezirk Spittal/Drau) ereignet. Ein Arbeiter (43) führte gemeinsam mit einem Kollegen (48) - beide Männer kamen im Auftrag einer Salzburger Firma aus dem Bezirk St. Johann im Pongau - Schlägerungsarbeiten durch. Dabei wurde der 43-Jährige von einem Baum erfasst und getötet.

