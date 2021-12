Foto von Adolf Hitler im Schlafzimmer: ein Jahr bedingte Haft für Bulgaren in Salzburg

Skurriler Fall von Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinn: Ein im Pinzgau wohnhafter Bulgare (57) erhielt am Montag am Landesgericht Salzburg ein Jahr bedingte Haft, weil er einen Bilderrahmen mit der Aufschrift "Du fehlst mir" mit einem Foto von Adolf Hitler bestückt und das Bild in seinem Schlafzimmer aufgestellt hatte.

SN/apa Symbolbild.