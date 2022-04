Fotografin will mit Fotos Mut machen

Von Dragqueens bis zum Mr. Leather: Eine Salzburger Fotografin lichtete 60 Personen für ein Herzensprojekt ab. Für sie sind sie "Leuchttürme".

Bei einer Zigarette auf dem Balkon kam Elfriede Pöttgen die Idee. "Mein Praktikant und ich haben darüber gesprochen, wie man Transpersonen wie ihn in der Gesellschaft sichtbarer machen könnte." Die Fotografin griff zum Telefon und rief Gernot Lindner an. Er stellte die Kontakte zur HOSI (Homosexuellen Initiative) in Salzburg her. Wenige Monate später entstand daraus ein Fotoprojekt, das am Donnerstag in Salzburg präsentiert wird.

Das Projekt trägt den Namen "Ich". Warum "Ich"? "Weil ich die Essenz der Leute ...