FPÖ: "Die Leute trauen sich nicht mitzumachen"

Die FPÖ hatte im Bezirk bis dato einen schweren Stand, gibt sich aber für die Wahl optimistisch.

Der zweite Teil der TN-Serie zur Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl ist der FPÖ im Bezirk gewidmet.



Leicht hatte es die FPÖ bisher nicht im Tennengau. 9,3 Prozent standen bei der Wahl 2014 zu Buche, drei Prozent weniger als im Landesschnitt. Auch bei den Landtagswahl 2018 und der Nationalratswahl 2017 lag sie leicht unter dem Durchschnitt. In den meisten Tennengauer Gemeinden hält sie, wenn überhaupt vertreten, zwei bis drei Mandate. Die stärksten Ergebnisse bei der Gemeinderatswahl 2014 lieferten Annaberg-Lungötz mit 23,2 Prozent (wo Gemeinderat Christian Haigermoser heuer nicht mehr antritt) und Golling mit 17,9 (wo die Mandatare ein Jahr später zu Karl Schnells FPS wechselten).

Dennoch gibt sich Bezirksobmann Christian Lamprecht vorsichtig optimistisch für die Wahl am 10. März: "Einerseits bin ich froh, wenn wir die jetzigen Mandate halten können, andererseits glaube ich, dass wir in Hallein wachsen können, und in Krispl und Puch werden wir wieder in die Gemeinde einziehen. Insgesamt hoffe ich auf eine kleine Verbesserung, aber es wird sicher nicht leicht."

Eine Prognose ist grade bei der Tennengauer FPÖ schwierig - vielerorts stehen fast komplett neue Teams am Start, zum Beispiel in den "Hochburgen" Annaberg-Lungötz und Golling. Ebenso in der Bezirkshauptstadt, wo mit Peter Mitterlechner ein Quereinsteiger um den Bürgermeistersessel rittert. "Es ist schwer zu sagen, wie die Wähler dazu stehen, ob sie junge, neue Leute wählen", sagt Lamprecht. Der Kuchler ist seit zehn Jahren in der FPÖ aktiv, seit 2010 sitzt er für sie in der Kuchler Gemeindevertretung, seit drei Jahren fungiert er als Bezirksobmann.

Die Stimmung im Team sei gut, meint Lamprecht, allerdings sei es für die FPÖ immer schwierig, gute Leute zu rekrutieren: "Du kannst mit noch so vielen Leuten reden, aber wenn du fragst: ,Macht's mit?'", kriegst du zu hören: ,Na ja, freiheitlich, trauen wir uns nicht.' Wir haben viele, die bei uns gern mitarbeiten würden, sich aber nicht trauen, weil sie Repressalien fürchten. Grade bei uns in Kuchl sind zwei Wirte ausgetreten, weil sie einen geschäftlichen Nachteil fürchten, wenn sie sich bei der FPÖ engagieren."

"Politik ohne ideologische Scheuklappen betreiben" Bernhard Roth, Listenerster in Golling

Mit völlig neuer Riege präsentiert sich die FPÖ in Golling. Nach dem Wechsel der drei Mandatare Lukas Essl, Thomas Maurer und Marianne Winkler zur FPS ein Jahr nach der Wahl 2014 musste sich die Orts-FPÖ komplett neu aufstellen. Die elfköpfige FPÖ-Liste für die Gemeindevertretungswahl führt Bernhard Roth an. Der 35-Jährige ist Teamleiter bei der Post und Vater zweier Söhne. "Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, die Mitgliederanzahl zu verdoppeln und neue interessierte Menschen für die Mitarbeit in unserer Ortsgruppe zu begeistern. Heute ist Golling eine der mitgliederstärksten Ortsgruppen im Tennengau." Die künftige Rolle der FPÖ in der Gemeindevertretung sieht Roth als "engagierte, konstruktive und zukunftsweisende Fraktion, die ohne ideologische Scheuklappen vernünftige Gemeindepolitik betreibt". Ziel sei es, wieder in die Gemeindevertretung einzuziehen. "Wir würden uns sehr freuen, ein ähnliches Ergebnis wie bei der letzten Wahl zu erreichen und drei Mandate zu erzielen. Wie sich die Kandidatur der FPS in Golling auf unser Ergebnis auswirkt, ist nicht abschätzbar. Wir gehen aber davon aus, dass die Wähler das Original bevorzugen werden." Auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten habe man diesmal noch verzichtet. "Es wäre vermessen, jemanden ins Rennen zu schicken, der keine Erfahrung in der Gemeindestube hat."

"Beim Skigebiet sind Fehler passiert, da hat man geschlafen." Thomas Höllbacher, FPÖ-Bürgermeisterkandidat in Krispl-Gaißau

Einen anderen Weg als die ÖVP will der Krispler FPÖ-Quereinsteiger Thomas Höllbacher einschlagen. "Ich habe immer schon freiheitlich gewählt, deshalb habe ich mich dazu entschlossen, für die FPÖ als Bürgermeister zu kandidieren." Unter Bürgermeister Andreas Ploner seien Fehler passiert, etwa im Zusammenhang mit dem Skigebiet. "Da hat man geschlafen. Und auch unser letztes Geschäft hat zugesperrt", kritisiert der Berufssoldat, der sich für Krispl-Gaißau einen Ganztagskindergarten wünscht und sich für den Erhalt der Landwirtschaft und der Betriebe im Ort einsetzen will.

Bürgermeisterkandidaten der FPÖ gibt es in insgesamt sechs Gemeinden. Neben Bezirksobmann Christian Lamprecht in Kuchl, Anton Zuckerstätter in Oberalm und Thomas Höllbacher in Krispl-Gaißau treten der Beamte Herbert Wallinger in Bad Vigaun, der Seilbahnmaschinist Josef Reschreiter in Rußbach und der Elektrobetriebstechniker Peter Mitterlechner in Hallein an.

Der 56-jährige Quereinsteiger hat es sich zum Ziel gesetzt, die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen und in die Stichwahl einzuziehen. Schaffen will er das mit den Themen soziales Wohnen, Bürgernähe und Sicherheit. Gleich hinter ihm auf der Liste steht sein Sohn Oliver, der als Ortsparteiobmann den Wahlkampf leitet. Die Gemeindevertreter Johann Feurstein und Karin Klär kandidieren auf den Plätzen vier und sechs.