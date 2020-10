Francisco Sanchi entpuppte sich als Glücksfall

Der UTTC Salzburg setzt seinen Erfolgslauf auch gegen Baden fort. Die Nonntaler sind auf Play-off-Kurs. Neuzugang Francisco Sanchi zeigt besonders starke Leistungen.

Die Nonntaler Tischtennisspieler bezwangen in dieser Runde in der 1. Bundesliga die Auswahl aus Baden ohne große Mühen klar mit 4:0. Damit rückt das Team von Trainer Michael Pichler nach sieben Spieltagen auf den vierten Platz vor und hat damit Kurs auf das Obere Play-off genommen. "Das ist auch unser großes Ziel heuer, unter die besten vier Teams zu kommen. Die Leistung passt auch dementsprechend", sagt UTTC-Obmann Günther Höllbacher. In der Tabelle führt Wels mit 19 Punkten, gefolgt von Stockerau, ...