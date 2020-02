Frankfurt-Match: Nur noch VIP-Gäste dürfen ihr Auto beim Salzburger Stadion parken

1000 Stellplätze fallen weg, weil die Einsatzkräfte den Platz benötigen. Besucher der Skyboxen bzw. des VIP-Bereichs bleiben davon unbehelligt. Das Müllner Bräu bleibt wegen der erwarteten gewaltbereiten Gästefans zu, im Sternbräu soll eigenes Sicherheitspersonal aufpassen.

Die Salzburger Einsatzkräfte sind in Alarmbereitschaft. Anlass ist nicht nur das grassierende Coronavirus, sondern auch das Risikospiel des FC Salzburg am Donnerstag gegen Eintracht Frankfurt. Es werde "mit der Teilnahme gewaltbereiter Fans gerechnet", heißt es in der Verordnung des Sicherheitsbereichs ...