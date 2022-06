Franz Fischer - Ein Lehrer mit großer Liebe zur Natur

Eine Ausstellung im Museum zum Pulvermacher in Elsbethen widmet sich dem Pädagogen, Maler und Botaniker Franz Fischer.

Als gelernter Forstwirt hat Franz Klaushofer eine enge Beziehung zur Natur. Diese kam ihm auch bei der Gestaltung der aktuellen Sonderausstellung im Museum zum Pulvermacher in Elsbethen-Glasenbach zugute. Der ehemalige Landesbedienstete gestaltete als Mitglied des Museumsvereins die Schau über den in Elsbethen wirkenden Lehrer, Maler und anerkannten Botaniker Franz Fischer (1893 - 1968). Fischer unterrichtete nicht weniger als 37 Jahre an der Volksschule Elsbethen, davon 24 Jahre als Direktor und prägte so Generationen von Schülerinnen und Schülern. "Wir hatten das ...