Franz Fritzenwallner übernimmtin Eben das Bürgermeisteramt

15 Jahre lang saß Herbert Farmer an der Spitze der Ebener Gemeindepolitik. Nun übergibt der verdiente Ortschef sein Amt an Franz Fritzenwallner. Fritzenwallner wurde mit 16 von 17 Stimmen als neuer Bürgermeister Ebens bestimmt - er selbst enthielt sich der Stimmenabgabe.

Nach 15 Jahren an der Spitze der Ebener Gemeindepolitik übergab vor Kurzem Herbert Farmer (ÖVP) sein Amt an Franz Fritzenwallner (ÖVP). "In diesen 15 Jahren war es mir immer ein großes Anliegen, allen Bevölkerungsgruppen den gleichen Stellenwert zukommen zu lassen und mich für alle einzusetzen", blickt der scheidende Bürgermeister zurück. "Für die Jugend und die Familien haben wir besonders viel erreicht. Ob es in der Bildung, in der Freizeit oder für die Vereine war. Auch für die älteren Menschen, die maßgeblich zu unserem Wohlstand beigetragen haben, ist es uns gelungen, die bestmögliche Versorgung im Alter zu gewährleisten. Meinem Nachfolger wünsche ich viel Erfolg und vor allem viel Freude bei seiner neuen Aufgabe. Ich bin mir sicher, dass Franz mit vollem Einsatz sein Amt ausüben wird."

Fritzenwallner geht neue "ehrenvolle" Aufgabe an

Für den 53-jährigen Neu-Bürgermeister, der selbst seit 15 Jahren in der Gemeindevertretung tätig ist, stehen die Einwohner Ebens und die Entwicklung des Ortes im Mittelpunkt: "Die Tätigkeit als Bürgermeister sehe ich als sehr große Herausforderung und als eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Mein Wissen aus der Finanzbranche kann ich sehr gut in der täglichen Gemeindearbeit einbringen. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit in der gesamten Gemeindevertretung hat mir die Entscheidung, dieses Amt auszuüben, sehr erleichtert. Vorrangig werde ich in der näheren Zukunft viele meiner Gemeindebürger besuchen, um ihre Anliegen aufzunehmen. Ich freue mich, für unseren schönen Ort und die gesamte Bevölkerung da zu sein und an der Entwicklung und dem Zusammenhalt maßgeblich positiv mitwirken zu können."

Auch bei den Vizebürgermeistern sorgte die jüngste Gemeinderatssitzung für Veränderung. Hannes Seyfried übergibt an Christina Thurner-Ebner.