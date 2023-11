Franz Müllner hat den 54. Weltrekord in der Tasche

Der Austrian Rock hat vor Kurzem einen weiteren Weltrekord aufgestellt - diesmal in Amerika.

Nach Europa und Südamerika nahm Austrian Rock Franz Müllner bei seinem Projekt "7 Weltrekorde - 7 Kontinente" jetzt Amerika in Angriff. Der Wunsch, in San Diego das ältestes Segelschiff zu ziehen, fiel ins Wasser: "Es wäre unmöglich gewesen. Ich habe das Schiff zwar im ersten Test in Bewegung gebracht, der Wind machte uns aber einen Strich durch die Rechnung." Kurzfristig wurde ein neuer Rekord geboren. Mittels Arm-Wrestling Technik hat Müllner ein 72 Tonnen schweres Schiff viereinhalb Meter weit bewegt. "Das waren 20 x Armdrücken x 18 Tonnen = 360 Tonnen. Es bedeutet einen neuen RID (Rekord Institut Deutschland) Weltrekord. Es ist mein insgesamt 54. Weltrekord." Nächster Kontinent? Australien im März.