Franziskaner-Pater holt den Klostergarten zurück

Die reich bestückte Gartenanlage der Franziskaner in Salzburg fiel den Renovierungsarbeiten zum Opfer. In mühsamer Kleinarbeit arbeitet Bruder Beda daran, dass sie bald wieder wie früher erblüht.

Bruder Beda erfreut sich auch an den kleinen Schönheiten im Garten.

An die 40 Tonnen Erdreich haben Bruder Beda und seine Helfer mitgeholfen zu bewegen, um den Almkanal im Kreuzgarten des Klosters freizulegen. "Jetzt müssen wir erst die Wege machen. Aber das Wasser ist sehr wichtig und ich möchte auch gerne wieder den Brunnen in der Gartenmitte haben", erzählt der Mönch.

Geldspende für den Klostergarten statt Geburtstagsgeschenke

Zwei Tage lang hat er mit dem schweren Pressluft-Bohrhammer nur gestemmt, um Material freizulegen, "und mir einen Tennisarm eingehandelt", merkt er an. "Zum Glück sind die alten Steine hier geblieben, die werden wir wieder brauchen." Ein Freund hat anlässlich seines Geburtstages auf Geschenke verzichtet, anstatt dessen um Geldspenden gebeten, die er Bruder Beda für die Gartengestaltung übergeben hat. "Auf diese Weise konnte ich meinen Helfern aus der Obdachlosen-Szene jeweils kleine Beträge in die Hand drücken. Sie haben so gerne mit mir hier gearbeitet, sogar beim strömenden Regen", ist er noch ganz gerührt.

Während der umfangreichen Renovierungsarbeiten im gesamten Kloster von 2020 bis 2022 musste die weitum bekannte Gartenanlage weichen. Liebevoll ausgestattet, hatte sie zahlreiche Besucher begeistert. "Erfreulicherweise hat der Feigenbaum überlebt, auch der japanische Bitterorangen-Baum und die vielen wundervollen Lilien und Rosen entlang der Gartenmauer - trotz Bagger und anderem schweren Gerät."

Zentrales Element wird wieder der Brunnen

Jetzt arbeitet er daran, den Garten wieder zu beleben. Die Fläche in der Mitte ist derzeit eine bunt blühende Blumenwiese, die von Käsepappel über Mohnblumen bis hin zu Margeriten allerhand Insekten Nahrung bietet. Der Garten soll wieder kreuzförmig angelegt sein, mit dem Brunnen samt Paradieskugel - derzeit im Dachboden zwischengelagert - in der Mitte. "Heuer sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen werden und kommendes Jahr werden wir uns um die Pflanzungen kümmern." Als gutes Zeichen wertet er, dass sich jetzt bereits wieder zahlreiche Vögel angesiedelt haben.