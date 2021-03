Frau auf der Tanzfläche einer Discothek sexuell attackiert: Mann in Salzburg verurteilt

Übergriff beim Tanzen: Junger Mann erhielt am Dienstag am Salzburger Landesgericht teilbedingte Haft.

Weil er im Februar 2018 in einem Nachtlokal in der Stadt Salzburg eine Frau vergewaltigt haben soll, stand am Dienstag ein damals noch unter 21-Jähriger Afrikaner vor einem Salzburger Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Verena Wegleiter). Konkret wurde dem Mann angelastet, an der Frau auf der Tanzfläche eine beischlafsähnliche Handlung vorgenommen zu haben. Der Senat sprach ihn deswegen schuldig - und zudem auch wegen versuchter Körperverletzung und versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt in einem anderem Kontext. Das noch nicht rechtskräftige Urteil: 24 Monate teilbedingte Haft, vier Monate davon unbedingt.

Bemerkenswert: Der Senat musste bei seiner Straffindung von der noch zur Tatzeit geltenden, milderen Rechtslage bezüglich des Tatbestands der Vergewaltigung ausgehen.