Frau fiel in Bad Gastein von Balkon: Zwei Mitarbeiter von Schlosserei wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Am 23. Jänner war eine 81-jährige Frau in Bad Gastein vom Balkon ihrer Wohnung im zweiten Stock gestürzt; das Balkongeländer war vor dem Unglück von einer Schlossereifirma abmontiert worden. Am 29. Jänner, sechs Tage nach ihrem Absturz, starb die Frau ...