Frau bat bei Haus um Glas Wasser - und bestahl 76-jährigen Tennengauer

Senior wurde in St. Jakob am Thurn (Gemeinde Puch) Opfer einer Trickdiebin.

Am Samstagnachmittag stahl eine unbekannte Täterin in einem Haus in St. Jakob am Thurn, Gemeinde Puch, einem 76-jährigen Mann die Geldbörse.

Die Frau hatte alut Polizei an der Wohnungstüre des Tennengauers um ein Glas Wasser gebeten. Der Pensionist ließ die Unbekannte daraufhin in die Wohnung und ging selbst in die Küche, um das Gas Wasser zu holen. Als er wieder zurückkam, war die Frau verschwunden.

Erst später bemerkte der 76-Jährige die fehlende Geldbörse. Der Mann beschrieb die Trickdiebin als 20 bis 30 Jahre alt, sie sprach demnach gebrochen Deutsch und trug einen langen hellbraunen Steppmantel sowie eine hellbraune Stoffmütze. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im Höhe von mehreren tausend Euro.



Tipps der Kriminalprävention der Salzburger Polizei:

• Lassen Sie niemals fremde Personen in ihre Wohnung oder ihr Haus. Gas-, Strom, Heizungsableser werden rechtzeitig schriftlich angekündigt.



• Legen Sie immer eine Sperrkette vor, wenn sie Fremden die Tür öffnen. Ein Glas Wasser oder einen Zettel kann man auch durch einen Türspalt reichen.



• Falls Sie zu einer Unterschrift aufgefordert werden, lesen Sie alles in Ruhe durch. Vor allem das Kleingedruckte sollten Sie aufmerksam lesen.



• Nehmen Sie nur Lieferungen an, von denen Sie wissen, dass sie von einem Familienmitglied bestellt worden sind oder zu deren Annahme Sie eventuell von einem Nachbarn ausdrücklich aufgefordert wurden.

Die Spezialisten der Kriminalprävention stehen für kostenlose und unverbindliche Eigentumsberatungen zur Verfügung: Telefonnummer 059133 50 3333;

via E-Mail LPD-S-LKA-Kriminalpraevention@polizei.gv.at