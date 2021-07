Frau bei Postalm-Klettersteig tödlich verunglückt

In Strobl stürzte eine 59-jährige Tschechin rund 40 Meter ab. Die Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot bergen.

Im Bereich des Postalm-Klettersteigs kam es am Montag zu einem tödlichen Bergunfall. Eine 59-jährige Tschechin war mit ihrem 63-jährigen Ehemann und einem befreundeten Ehepaar auf dem Klettersteig unterwegs. Vor der Gamsleckenwand verließ die 59-Jährige den Klettersteig und nahm den markierten Wanderweg. Als sie eine Stunde später nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien, machte sich ihr Mann mit den beiden anderen auf die Suche. An einer exponierten Stelle fanden sie Rutschspuren vor und verfolgten diese bis zu einer Felswand. Am unteren Ende der Wand entdeckten sie schließlich die Frau, die leblos im Bachbett des Rußbachs lag. Sie war rund 40 Meter teilweise über eine senkrechte Felswand abgestürzt. Die verständigten Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot bergen.