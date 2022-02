Frau bei Streit in Wohnung verletzt: 23-Jähriger festgenommen

Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgestellt.

Am Dienstag kam es in einer Wohnung in Salzburg-Parsch zu einer Auseinandersetzung, meldet die Polizei Salzburg. Dabei verletzte ein 23-jähriger Gambier eine 31-jährige Frau in deren Wohnung, indem der Mann sie gegen eine Wand drückte und an den Armen und Händen festhielt.

Die Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus und verhängte auch ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann. Aufgrund fremdenrechtlicher Bestimmungen wurde der Mann schließlich festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum überstellt, heißt es im Polizeibericht.