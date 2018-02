Der Führerschein wurde der Frau an Ort und Stelle abgenommen.

Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte in Straßwalchen eine 59-jährige Pkw Lenkerin aus Oberösterreich. Der dabei durchgeführte Alkomattest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Der Frau wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Sie wird an die zuständige Behörde zur Anzeige gebracht.

