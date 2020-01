Frau gab Kaninchen mit Piercing im Ohr bei Tierschutzhof ab

Eine Frau hat beim Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (OÖ) an der Grenze zum Salzburger Flachgau vier Kaninchen abgegeben, die sie nicht mehr haben wollte. Makaber: Ein Kaninchen hatte ein Piercing im Ohr - das ist laut Tierschutzgesetz verboten.

Von einer Tierpflegerin der Pfotenhilfe darauf angesprochen, habe sich die Frau auf ihre Tierärztin hinausgeredet, teilte Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler in einer Aussendung mit. An den Namen der Ärztin habe sich die Frau nicht erinnern können oder wollen, so Stadler.

Bei Tieren sind Piercings laut der Pfotenhilfe-Leiterin ebenso verboten wie Tätowierungen und Fellfärbungen. Ausgenommen davon sind nur exakt geregelte Tierkennzeichnungen wie Ohrmarken bei Rindern.

Quelle: SN