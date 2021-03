Frau Holle sei Dank: Skigebiet Gaißau-Hintersee sperrt wieder auf

Das Skigebiet Gaissau-Hintersee öffnet wieder. Derzeit werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um bis Freitag die Pisten und Anlagen wieder fit zu machen.

Die Wintersaison in Gaissau-Hintersee geht in die zweite Runde. Ab kommenden Freitag können Wintersportler wieder über die Pisten des Skigebietes wedeln. "Wir starten nochmal durch. Bei den aktuellen Neuschneemengen ist uns die Entscheidung leicht gefallen das Skigebiet nochmals für unsere Gäste in Betrieb zu nehmen", sagt Geschäftsführer Bernhard Eibl.



Skigebiet war bereits in der Sommerpause

"Es werden gerade alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Anlagen schnell wieder betriebsfit zu machen. Die Schleppliftbügel waren bereits abmontiert, die holen wir jetzt aus der "Sommerpause". Unser Team arbeitet auf Hochtouren, auch die Pistenpräparierung ist in vollem Gange. Aktuell messen wir im Tal 75 Zentimeter Neuschnee und am Berg sind es satte zwei Meter", sagt der Geschäftsführer. "Die Liftanlagen werden ab Gaissau in Betrieb genommen. Das sind der 2er-Sessellift, der Übungslift Spielbergalm, der Wieserhörndllift sowie der 4er-Sessellift. Die Liftanlagen ab Hintersee bleiben weiterhin geschlossen."

Vergünstigte Skipässe

Erwachsene und Jugendliche dürfen sich zudem über vergünstigte Skipässe freuen. Kinder bis 15 Jahre fahren in Begleitung der Eltern kostenlos. "Tiefwinterliche Bedingungen und das kurz vor den Osterferien - es ist großartig die Skisaison 2020/21 nochmal aufleben lassen zu können", freut sich Eibl.

Ende Februar hatte das Skigebiet die Wintersaison wegen Schneemangel eingestellt. "Der Frühling hat uns im Griff und man kann dem Schnee beim Schmelzen zusehen", hieß es vor einem Monat. Das Skigebiet in der Nähe der Stadt Salzburg ist am 16. Jänner 2021 nach zwei Jahren Stillstand wiedereröffnet worden.