Frau in Piesendorf getötet: Gegen den Gatten lag bereits ein Strafantrag wegen Gewaltdelikten vor

Der 41-jährige Mordbeschuldigte, der am vergangenen Freitag seine Gattin erstach, kommt am Dienstag in U-Haft. Brisant: Gegen ihn ist am Salzburger Landesgericht schon seit dem 5. Mai ein Strafantrag wegen Stalkings, gefährlicher Drohung und Körperverletzung zulasten der nun vom ihm getöteten Frau anhängig.

Im Fall des Gastronomen (41), der einräumt, am vergangenen Freitag in Piesendorf seine in Trennung lebende Ehefrau (30) mit Messerstichen getötet zu haben, brachte die Staatsanwaltschaft (StA) am Montag beim Landesgericht Antrag auf Verhängung der U-Haft ein. "Wir gehen klar von einem dringenden Tatverdacht in Richtung Mord aus. Und nicht von einem Verdacht in Richtung Totschlag wie vom Verteidiger geäußert", so StA-Sprecherin Elena Haslinger.

Wie berichtet soll der 41-jährige gebürtige Deutsche - er betrieb in Piesendorf zuletzt mehrere Lokale - die 30-jährige einheimische Gattin im heftigen Streit gewürgt und mit drei Messerstichen in die Brust getötet haben. Verteidiger Franz Essl spricht von einer Tötung im Affekt: sein Mandant sei vom späteren Opfer gedemütigt und provoziert worden, weshalb er spontan zu einem Küchenmesser gegriffen habe. "Für mich liegt das Delikt des Totschlags vor", so Essl. Strafrechtlicher Hintergrund: Vorsätzliche Tötung, also Mord (§ 75 StGB), ist mit Freiheitsstrafe von zehn bis 20 Jahren oder Lebenslang bedroht, Totschlag (§ 76) mit fünf bis zehn Jahren Haft. Laut StGB begeht einen Totschlag, "wer sich in einer allgemein begreiflichen Gemütsbewegung dazu hinreißen lässt, einen anderen zu töten". Es gilt als sicher, dass heute, Dienstag, über den 41-Jährigen U-Haft verhängt wird - dies ist bei dringendem Mordverdacht quasi verpflichtend.

Der Mordbeschuldigte und die von ihm erstochene Ehefrau hatten sich vor zwölf Jahren kennen gelernt und 2017 geheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter (6). Vor allem seit dem Vorjahr kam es immer wieder zu heftigen Streitereien - privat wie beruflich, da beide die Gastrobetriebe gemeinsam führten; die Frau wollte die Betriebe dann übernehmen, der 41-Jährige hatte zuletzt zugestimmt, dennoch kam es wegen der Übergabe zu vertraglichen Streitereien. Dem Vernehmen nach soll der 41-Jährige seine Frau diesbezüglich immer wieder hingehalten haben.

Brisant ist, dass der Mordbeschuldigte der seit dem Winter getrennt von ihm lebenden Gattin bereits zuvor mehrmals Gewalt angetan haben soll. Fakt ist, dass sie ihren Mann erst am 16. April 2022 wegen Drohung, Körperverletzung und beharrlicher Verfolgung (Stalking) angezeigt hatte. Demnach habe er sie am 27. Februar derart gestoßen, sodass sie gestürzt sei und sich an der Hüfte verletzt habe. Weiters soll er die 30-Jährige am 31. Oktober 2021 und auch zu anderen, nicht konkretisierten Zeitpunkten bedroht haben. Und von Jänner bis April 2022 habe er sie beharrlich verfolgt.

Mit ihrer Anzeigenerstattung sprach die Polizei gegen den Gatten ein Betretungs- und Annäherungsverbot (Kontaktverbot) aus, das das zuständige Bezirksgericht Ende April per Einstweiliger Verfügung verlängerte. Am 5. Mai brachte die StA bei Gericht Strafantrag gegen den 41-Jährigen ein. Ebenso bemerkenswert ist, dass die Frau am 12. Mai, am Tag vor ihrer Tötung, den Antrag auf Einstweilige Verfügung bzw. ein Weiterbestehen des Kontaktverbots zurückzog. Polizeisprecher Hans Wolfgruber: "Ich mutmaße, dass sie sich dazu gezwungen sah, um die Übernahme der Betriebe von Ehemann endlich finalisieren zu können." Warum der Ehemann nach der Anzeige nicht festgenommen wurde, erklärt StA-Sprecherin Haslinger so: "Aus unserer Sicht wäre das unverhältnismäßig gewesen. Das Paar war sozial integriert, sie haben ein gemeinsames Kind. Zudem lagen die Taten, die dem Gatten angelastet werden, teils schon Monate zurück."

Der 41-Jährige gab in dem gegen ihn geführten Ermittlungsverfahren an, dass es weiterhin zu einvernehmlichen Treffen mit seiner Ehefrau wegen der Gastronomiebetriebe und wegen des gemeinsamen Kindes gekommen sei, wie es seitens der Staatsanwaltschaft hieß. Konfrontiert mit dem Körperverletzungsdelikt habe der Mann gesagt, dass er zuvor von seiner Frau angegriffen worden sei. Zum Stalking-Vorwurf habe er angegeben, dass er die Gattin, von der er seit Ende Februar getrennt lebe, zwar täglich kontaktierte, es aber auch zu wechselseitigen Kontakten gekommen sei. Was die Drohungsvorwürfe betrifft, so habe er ihr zwar Chatnachrichten geschickt, die inhaltlich nicht in Ordnung gewesen seien, seine Frau habe ihm aber auch ähnlich lautende Nachrichten geschickt.