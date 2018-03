Frau kassierte nicht für sie gedachten Fausthieb

Skiurlauber aus Berlin gerieten sich in Obertauern in die Haare.

Eine Reisegruppe aus Berlin war in der Nacht auf Donnerstag in Obertauern unterwegs. Wegen eines Streits wurden in der Folge mehrere männliche Personen der Gruppe von den Türstehern aus einem Lokal verwiesen. Die Männer stritten vor dem Lokal weiter. Als dann eine 24-jährige Berlinerin bei den Streitenden vorbeiging, bekam sie einen Schlag ins Gesicht ab, der eigentlich nicht für sie gedacht war. Die Streithähne verschwanden dann. Die Frau erlitt eine Nasenverletzung. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

(SN)