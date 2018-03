Frau Krenner hört elektronisch

20 Jahre war die Eugendorferin taub. Doch dann konnte sie die Stimme ihrer Tochter wieder hören.

Am allermeisten, erzählt Elisabeth Krenner, war sie auf die Stimme ihrer Tochter neugierig. Als die 52-jährige Eugendorferin ihr Gehör verlor, war die Tochter dreieinhalb. Zwanzig Jahre lang hat Krenner nicht wahrgenommen, wie sich die Stimme ihrer Kleinen verändert hat. Bis zum 15. September 2008, als sie ein Implantat erhielt.

"Ich habe drei Welten kennengelernt", sagt Krenner anlässlich des Tag des Hörens am Samstag. Bis zu ihrem 24. Lebensjahr konnte sie normal hören. Dann wurde sie mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren, ihre Bauspeicheldrüse war voller Abszesse, Multiorganversagen, Koma. Als sie nach 31 Tagen aufwachte, konnte sie wegen des Beatmungsgeräts nicht sprechen. Und sie konnte nicht hören.

Es war der Beginn der zweiten Hörwelt, in der Krenner zwanzig Jahre lang verweilen sollte. Zuerst hätten die Ärzte gesagt, dass sie einen Hörsturz habe. Doch ihre Welt blieb stumm. "Ich habe mich zunehmend isoliert, mich wie ein Mensch zweiter Klasse gefühlt. Ich habe mich selbst bemitleidet." Nur im Malen fand sie noch Freude. Und im Kuscheln mit ihrem Partnerhund Speedy, der eine Pfote auf ihren Schoß legte, wenn er ein Geräusch hörte. "Durch Speedy musste ich wieder rausgehen. Das hat mir gutgetan."

Ihre Schwester war es, die einen Termin im Krankenhaus vereinbarte. Krenner sollte das Cochlea-Implantat bekommen - und damit in die dritte Hörwelt eintauchen. Die elektronische, wie sie diese Welt nennt.

Nun war er also da, der 15. September 2008. Als Erstes nahm Krenner ein Rauschen wahr. Nach und nach hörte sie mehr. Nach dem Implantat im zweiten Ohr konnte sie plötzlich wieder ein Piano von einer Gitarre unterscheiden. Doch am schönsten war die Stimme ihrer Tochter.

Obwohl es eine schmerzhafte Erfahrung war, spricht Krenner viel über ihre Geschichte. Sie hat die Selbsthilfegruppe "Taub und trotzdem hören" gegründet, in der sie sich mit anderen Betroffenen austauscht. Einmal im Monat trifft sich die Gruppe in Salzburg-Aigen. Zudem veranstaltet Krenner am 17. April einen Infoabend in Zell am See. "Aufklärung ist wichtig. Wenn man wenig hört, baut man geistig ab." Auch mit Angehörigen spricht sie darüber, wie sich ihre Liebsten fühlen. Viele sind betroffen: Schwerhörigkeit ist eine Volkskrankheit, laut Schätzungen leiden 1,7 Millionen Österreicher darunter.