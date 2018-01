Das Salzburg Museum lädt heuer außerdem zum Gedenken an die NS-Zeit und zum Erinnern an "Stille Nacht". Weil Daten mit der 8 als letzter Ziffer heuer eine Anziehung ausüben, widmet das Salzburg Museum eine …

Die Stadt will mehr als ein Viertel der Gebäude vom Erhaltungsgebot befreien. Ein brisantes Thema steht heute, Donnerstag, im Planungsausschuss des Gemeinderats zur Diskussion. Die Stadtplanung schlägt vor, …

Chronik

Ein 38-Jähriger geriet am Dienstag in einer Salzburger Firma mit mehreren Arbeitskollegen wegen ausständiger Gehaltszahlungen in Streit. Der Serbe zückte laut Zeugenaussagen eine Waffe. Ein Mitarbeiter …