Frau mit Verdacht auf Coronavirus ist zurück im Salzburger Landeskrankenhaus

Aufregung am Mittwochvormittag um jene 31-jährige Frau, die als Coronavirus-Verdachtsfall im Landeskrankenhaus behandelt wurde: Sie hatte sich in der Nacht heimlich aus dem Spital entfernt.

Große Aufregung gab es am Mittwochmorgen um eine Frau, die am Dienstagnachmittag wegen des Verdachtes auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus im Salzburger Uniklinikum aufgenommen wurde. Die 31-Jährige hatte sich am Mittwoch um drei Uhr Morgens aus dem Zimmer entfernt. Sofort machte sich die Polizei auf die Suche nach der Frau.

Ausgerüstet mit Mundschutz, Handschuhen und einem OP-Überwurf machten sich Polizeistreifen zu verschiedenen Kontaktadressen auf. Die Frau konnte schließlich am Mittwochvormittag bei einer der Adressen aufgefunden werden. Die 31-Jährige konnte überredet werden, wieder freiwillig in die Isolierstation im Landeskrankenhaus zurückzukehren.

Frau wird nun polizeilich überwacht, Bewegungsprofil erstellt

Ein Rettungsfahrzeug brachte sie in das Spital zurück. Warum sie sich entfernt hatte, war vorerst nicht bekannt. Die Frau wird nun im Krankenhaus polizeilich überwacht. Diese Maßnahme ist mit dem Epidemiegesetz gedeckt.

Ob die Frau tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert ist, soll am späten Nachmittag bekannt werden: Eine Probe mit einem Rachenabstrich der Frau wird derzeit in Wien untersucht. Das Amt für Öffentliche Ordnung und das Gesundheitsamtes werden nun ein neues Bewegungs- und Kontaktprofil der Frau seit ihrem Verschwinden aus dem Krankenhaus erstellen, um herauszufinden, mit welchen Personen an welchen Orten sie in der Zwischenzeit Kontakt gehabt hatte, meldet die APA. Je nachdem, wie eng der Kontakt war, könnten auch diese Personen zur Abklärung einer möglichen Infektion ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Vorgeschichte:

Die 31-jährige Frau kam mit Atemwegsproblemen von einer Asien-Reise zurück. Seit Dienstag lag sie auf der Isolierstation des Uniklinikums Salzburg. Jetzt werden Blut- und Urinprobe in Wien analysiert. In der Vorwoche hatten sich vier Coronavirus-Verdachtsfälle in Salzburg als negativ herausgestellt.

Die Frau war am 26. Jänner nach Salzburg zurückgeflogen

Einem Kliniksprecher zufolge war die Frau am 7. Jänner über Taiwan nach Neuseeland geflogen. Am 26. Jänner reiste sie nach Salzburg zurück. Dabei traten Atemwegsprobleme auf. Die Frau war seither krank zu Hause. Da sich die Symptome nicht gebessert hatten, rief sie jetzt um Hilfe. Die Patientin aus dem Salzburger Zentralraum sei aus Sicherheitsgründen auf die Isolierstation der dritten Medizin des Uniklinikums aufgenommen worden.

Im Spezialfahrzeug des Roten Kreuzes ins Krankenhaus

"In dem Fall hat die Versorgungskette perfekt funktioniert", sagte der Sprecher der Kliniken. Die Frau habe am Dienstag die bundesweite Telefon-Hotline "1450" angerufen. Die Experten haben ihr sofort das Rote Kreuz geschickt - mit einem Rettungswagen, der speziell für Infektionsfälle ausgerüstet ist (Schutzkleidung inklusive). Die Rot-Kreuz-Mitarbeiter brachten die Frau direkt auf die internistische Notaufnahme des Uniklinikums. Dort erfolgte der Test, ob eine Influenza vorliegt. Binnen zwei Stunden kam die Nachricht aus dem Labor: "Es ist keine Influenza!" Daher bestand ein Coronaverdacht.

"Wir sind auf solche Infektionstransporte gut vorbereitet"

Helmut Steinkogler, Leiter des Rettungsdienstes vom Roten Kreuz Salzburg: "Wir sind auf solche Infektionstransporte gut vorbereitet. Die Zusammenarbeit mit allen involvierten Stellen funktioniert hervorragend, dabei sind wir in laufender Abstimmung."



Quelle: SN