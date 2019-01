Frau nach Unfall in der Stadt Salzburg aus Auto geborgen

Eine übersehene rote Ampel war der Grund für einen Unfall am Mittwochnachmittag in der Stadt Salzburg.

Eine 33-jährige Salzburgerin stadtauswärts. An der Kreuzung Rudolf-Biebl-Straße mit der Ignaz-Harrer-Straße musste sie an der roten Ampel anhalten. Eine 47-jährige Deutsche fuhr indes mit vier indonesische Staatsangehörige (33-66 Jahre alt) in dieselbe Richtung. Die Salzburgerin fuhr los, übersah sie laut eigenen Angaben die rote Ampel in ihre Fahrtrichtung, da sie fälschlicherweise auf die Ampel der rechtsabbiegenden Fahrzeuge achtete - die beiden Autos prallten zusammen.

Die Deutsche wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und musste durch die Berufsfeuerwehr Salzburg aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Der Alkomattest verlief negativ. Beide Unfallbeteiligten sowie eine 64-jährige Mitfahrerin wurden am Unfallort durch das Rote Kreuz erstversorgt und zur weiteren Abklärung in das LKH Salzburg gebracht.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt.

Anzeige

Quelle: SN