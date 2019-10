Vor sechs Jahren wurde bei Uve Maydell Alzheimer-Demenz diagnostiziert. Seine Frau Angelika kümmert sich um den ehemaligen Militärattaché. Die Pflege bringt die 71-Jährige an ihre Grenzen.

Das charmante Lächeln hat sich Uve Maydell erhalten. Der 84-jährige Generalmajor in Pension sitzt mit seiner Frau am Esstisch seines Hauses in Mattsee. Mit wachen Augen folgt er der Unterhaltung. Wie viel er davon mitbekommt, lässt sich nicht sagen. Vor ...