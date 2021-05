Frau soll sich Terrormiliz IS angeschlossen haben: Ihre Familie steht nun in Salzburg wegen Terrorfinanzierung vor Gericht

Eine mittlerweile 43-jährige Bosnierin, die lange in Salzburg lebte, schloss sich laut Anklage im Jahr 2017 in Syrien der Terrormiliz "Islamischer Staat" an. Jetzt müssen sich sechs Mitglieder ihrer Familie vor Gericht verantworten, weil sie ihr Geldbeträge überwiesen.

SN/apa Symbolbild.