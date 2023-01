Frau starb nach Balkonsturz in Bad Gastein an Infektion

Die Polizei erstattet Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen zwei Arbeiter.

Nach dem Sturz von ihrem Balkon am Montag vergangener Woche ist eine 81-jährige Frau aus Badbruck (Bad Gastein) am Sonntag im Spital verstorben. Ein Schlosserei hatte bei Renovierungsarbeiten das Geländer ihres Balkons abmontiert. Am Dienstag lag das Obduktionsergebnis vor: Demnach verstarb die Frau im Spital an einer Infektion. Die Polizei erstattet nun Anzeige wegen fahrlässiger Tötung gegen zwei Teamleiter (31, 29) der ausführenden Baufirma.

Laut Polizei waren vor den Renovierungsarbeiten an dem Haus der GSWB in Bad Gastein in allen Wohnungen die Griffe der Balkontüren entfernt worden. In drei Wohnungen hatte man allerdings niemanden erreicht, weshalb die Griffe nicht abmontiert wurden. Eine davon war die Wohnung der 81-Jährigen. Sie stürzte von ihrem Balkon im zweiten Stock. Laut einem Nachbarn konnte sie nur noch sehr schlecht hören und sehen.