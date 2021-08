Frau stürzte bei Canyoning-Tour in Saalbach-Hinterglemm 15 Meter in die Tiefe

Eine 44-Jährige ist im Pinzgau beim Canyoning gestürzt und hat sich Kopfverletzungen zugezogen.

Bei einem Canyonigunfall in Saalbach-Hinterglemm im Pinzgau ist Freitagmittag eine 44-Jährige über eine Schlucht 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Frau landete in einem Wassergumpen und erlitt trotz Helm Kopfverletzungen. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Salzburg geflogen. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Die Deutsche hatte an der geführten Tour im sogenannten Vogelalmgraben teilgenommen. Die Frau entschied sich, statt in das natürliche Wasserloch zu springen, die Stelle zu umgehen. Dabei dürfte sie auf einer Wurzel ausgerutscht und durch Gebüsch in die Tiefe gestürzt sein.