Frau überrollt: Taxifahrer erhält doch keinen neuen Prozess

Wegen fahrlässiger Tötung verurteilter Taxilenker beantragte Wiederaufnahme des Verfahrens. Beim Erstgericht hatte er Erfolg, das Obergericht wies den Antrag nun aber ab. Das Urteil bleibt rechtskräftig.

Es war eine Tragödie, die sich bereits vor fünf Jahren, in einer Mainacht 2017, in Seekirchen ereignet hatte. Eine 52-jährige Frau war damals nach einem Beziehungsstreit mit ihrem Lebensgefährten - einem einst prominenten DDR-Sportmediziner, der dann in Österreich arbeitete - aus dem Haus in eine angrenzende weitläufige Wiese gelaufen.

Die verzweifelte Mutter der 52-Jährigen rief darauf einen ihr gut bekannten Taxifahrer (61) an, der bei der Suche nach der Frau mit dem Taxi in die Wiese hineinfuhr. Fakt ...