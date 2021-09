Frau umgebracht: Tatverdächtiger Ex-Mann tot in Zederhaus gefunden

Die Polizei fahndete seit zwei Wochen nach dem 47-jährigen Bosnier . Ein Wanderer entdeckte die Leiche am Dienstagvormittag.

Ein Lungauer Wanderer hat Dienstagvormittag kurz nach neun Uhr in einem schwer zugänglichen Waldstück im Bereich des alten Trimminger Almwegs im Gemeindegebiet Zederhaus eine männliche Leiche entdeckt. Laut Polizei handelt es sich dabei eindeutig um jenen 47-jährigen Bosnier, der seine Ex-Frau ermordet haben soll.

Der Mann hat den Angaben der Ermittler zufolge Selbstmord verübt. Der Wanderer alarmierte nach dem makabren Fund die Polizei. Die Leiche wurde mit Hilfe der Bergrettung Zederhaus geborgen und als jene des 47-Jährigen identifiziert. Laut Polizeisprecherin Ingrid Planitzer traf die Staatsanwaltschaft vorläufig keine Anordnungen - etwa bezüglich einer Obduktion.

Nach dem Bosnier war seit zwei Wochen gefahndet worden. Er stand unter dringendem Verdacht, bereits am 23. August seine 44-jährige Ex-Ehefrau ermordet zu haben. Die Leiche der Frau - Serbin mit österreichischer Staatsbürgerschaft - war am 28. August in einem Wald nahe Großgmain am Fuße des Untersberg gefunden worden. Die Tote war übersät von Stichwunden am Oberkörper.

Zunächst war die 44-Jährige am 24. August von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Sie soll sich mit ihrem Ex-Mann, mit dem sie bis 2020 verheiratet war und in Salzburg-Lehen lebte, am 23. August wegen des Verkaufs der gemeinsamen Wohnung getroffen haben. Wie sich später herausstellte, waren die Handys der beiden zuletzt am Fuße des Untersbergs eingeloggt.

Das Auto des Mannes, ein weißer BMW, wurde dann einen Tag später im 90 Kilometer entfernten Lungau sichergestellt - auf einem Abstellplatz beim Südportal des Tauerntunnels direkt neben der A10 in Zederhaus. Im BMW wurde nicht nur eine Blutspur gefunden, sondern auch die Waffe, mit der die 44-jährige Ex-Frau des Bosniers getötet wurde. Dabei handelt es sich um einen 27 Zentimeter langen, zugespitzten Schraubenzieher.