Frau verletzte sich bei Acht-Meter-Sprung beim Canyoning im Flachgau

Eine 39-jährige Deutsche verdrehte sich beim Eintauchen und erlitt einen Wirbelsäulen-Schaden.

Eine 39-Jährige hat sich am Samstag beim Canyoning in Ebenau (Flachgau) an der Wirbelsäule verletzt. Die Frau war bei einem Sprung von einer acht Meter hohen Kante verdreht ins Wasser eingetaucht. Ein Weitergehen war nicht mehr möglich. Der Notarzthubschrauber holte die Sportlerin mit einem 60-Meter-Tau aus der tief eingeschnittenen Klamm, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Die Frau aus dem deutschen Kassel hatte bereits mehrere Sprünge bei der geführten Tour zwischen vier und sieben Metern absolviert, bevor es zu dem Zwischenfall kam. Der Notarzthubschrauber Christophorus 6 flog sie ins LKH Salzburg.

Quelle: SN-Apa