Frau verletzte sich bei Rodelunfall in Neukirchen am Großvenediger

Am Mittwochabend kam es auf der Rodelstrecke in Neukirchen am Großvenediger zu einem Rodelunfall. Eine 44-Jährige wurde dabei verletzt.

SN/APA (Archiv/Gindl)/Barbara Gindl Das Rote Kreuz sowie ein Notarzt wurden am Mittwoch zu einem Rodelunfall in Neukirchen gerufen.