Frau vermisst: Polizei sucht im Zeller See und bittet um Zeugenhinweise

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Roten Kreuz und Wasserrettung suchen im und am Zeller See nach einer vermissten Frau. Zeugen werden um Hinweise gebeten.

In Zell am See wird eine Frau vermisst. Seit Samstagmittag läuft eine Personensuche, wie das Land Salzburg in einer Aussendung mitteilte.

"An der Grenzing-Promenade im Stadtgebiet von Zell am See wurden Kleidungsgegenstände und ein Buch vorgefunden. Sie dürften sich bereits seit gestern Nachmittag auf einer Bank auf Höhe des Friedhofs befunden haben", sagt Manfred Höger, Katastrophenschutzreferent der Pinzgauer Bezirkshauptmannschaft. Mit je einem Boot der Polizei, der Wasserrettung und der Feuerwehr unterstützt durch Taucher und Sonargeräte suchen die Einsatzkräfte aus Zell am See seit der Alarmierung heute Mittag den Promenadenbereich ab.

Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See ersucht mögliche Zeugen um Mitteilung von Beobachtungen an die Telefonnummer +43 664 1816583.