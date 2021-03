Frau verschwieg gegenüber Polizisten Covid-Infektion ihrer "Nichte": Prozess in Salzburg

Einen ungewöhnlichen Strafantrag wegen "vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten" (Paragraf 178 StGB), konkret Covid-19, hatte die Staatsanwaltschaft gegen eine Jugendliche (16) und eine Frau (48), bei der das Mädchen wohnte, eingebracht.

Das 16-jährige Mädchen war am 15. November 2020 positiv auf Corona getestet worden und hatte einen behördlichen Quarantänebescheid erhalten. Am 19. November hatte dann ein Polizist die Flachgauer Wohnung der 48-Jährigen - sie ist die Lebensgefährtin des Onkels der 16-Jährigen - aufgesucht. Grund: eine Amtshandlung gegen die Frau in anderem Kontext.

Laut Strafantrag war der Polizist 35 Minuten lang in der Wohnung - doch weder die infizierte 16-Jährige, die ohne Maske neben ihm stand, noch die "Tante" als Aufsichtsperson informierten den Beamten über die Covid-Infektion und die verpflichtende Quarantäne des Mädchens. Die 16-Jährige wurde im Februar am Landesgericht von Richterin Verena Wegleiter gemäß Strafantrag schuldig erkannt - sie erhielt einen "Schuldspruch unter Vorbehalt einer Strafe".

Am Dienstag stand jetzt die "Tante" vor Gericht - sie bekam sechs Monate bedingte Haft. Sie hatte zudem nur einen Tag nach dem Polizistenbesuch auch noch mit der 16-Jährigen die Wohnung verlassen, weil sie mit der "Nichte" habe einkaufen gehen wollen. Das Urteil gegen die 48-Jährige ist noch nicht rechtskräftig.