Frau wurde 50 Meter von Lawine mitgerissen

Schneebrett hatte sich in Fusch von selbst gelöst. Eine zweite Lawine folgte.

Bei einem heiklen Einsatz waren Bergretter am Sonntagvormittag gefordert. Helfer aus Rauris, Fusch und Zell am See waren alarmiert worden, weil im Bereich des Schwarzkopfes (2765 m) eine Lawine abgegangen sein soll. Bei einem Erkundungsflug des Polizeihubschraubers konnte ein großer Lawinenabgang im so genannten Riegergraben entdeckt werden. Wie sich herausstellte, hatte sich ein Schneebrett von selbst gelöst, als zwei einheimische Skitourengeher in dem Bereich unterwegs waren.

Frau erlitt leichte Verletzungen

Eine 21-jährige Frau wurde 50 Meter von der Lawine mitgerissen, sie wurde teilweise verschüttet, konnte sich aber befreien, auch mit Hilfe ihres Freundes (24). Die Frau erlitt nur leichte Verletzungen. Die beiden konnten selbstständig abfahren. Um nach weiteren möglichen Verschütteten zu suchen wurden Bergretter und Hundeführer auf den Lawinenkegel geflogen. Die Lawinengefahr sei dort noch groß gewesen, sagt Hundeführer Wolfgang Waraschitz. Tatsächlich sei eine Nachlawine abgegangen, "aber wir konnten uns rechtzeitig in Sicherheit bringen." Weitere Betroffene wurden nicht gefunden, die Alpinpolizei hatte zwischenzeitlich alle Besitzer der dortigen Fahrzeuge ausfindig gemacht.

Bereits am Samstag kam es beim Grießner Hochbrett in Weißbach zu einem Lawinenabgang. Vier Mitglieder einer sechsköpfigen Tourengehergruppe wurden verletzt, drei von ihnen waren teilverschüttet.