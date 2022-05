Frau wurde gewalttätig, weil sie im O-Bus keine Maske tragen wollte

Die 24-Jährige verletzte eine andere Frau schwer.

Weil sie im O-Bus nicht wie vorgeschrieben eine Maske tragen wollte, begann eine Frau Samstag vormittag zu randalieren und wild um sich zu schlagen. Laut Zeugenaussagen wurde die 24-jährige Frau aus Kärnten auf die Tragepflicht der FFP 2 Masken in öffentlichen Verkehrsmittel aufmerksam gemacht. Dies war laut Polizei Anlass genug, dass sie eine Frau tätlich angriff und dabei schwer verletzte. Weiters griff sie zwei weitere Frauen, die zur Hilfe eilen wollten, mit Fußtritten und Faustschlägen an und verletzte diese ebenfalls. Die Polizei konnte die Aggressorin stellen und den Sachverhalt klären. Die zuständige Staatsanwaltschaft zeigte die Frau auf freiem Fuß an.