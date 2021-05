Frau wurde jahrelang geschlagen

Pongauerin erstattete Anzeige gegen ihren Lebensgefährten. Er soll sie auch immer wieder eingesperrt haben. In einem zweiten Fall bedrohte ein Mann seine Freundin mit dem Umbringen.

Wie die Salzburger Polizei am Sonntag bekannt gab, erstattete eine 48-jährige Pongauerin Anzeige gegen ihren Lebensgefährten. Er soll sie geschlagen haben. Bei der Befragung durch die Beamten stellte sich heraus, dass der beschuldigte Österreicher (49) seit mehreren Jahren Gewalt gegen die Frau ausübt und sie auch immer wieder in der Wohnung eingesperrt hatte, wie die Polizei mitteilte. Die Frau hatte in der Vergangenheit mehrere Brüche, Platzwunden und Hämatome erlitten. Der Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

Halleiner bedrohte Freundin

Zudem erstattete eine 25-jährige Salzburgerin Anzeige gegen ihren Lebensgefährten (37) aus Hallein. Der Mann soll sie am Freitagabend bei einem Streit nach einer Geburtstagsfeier in Salzburg unter Androhung von Schlägen dazu gezwungen haben, zu ihm ins Auto zu steigen. Danach fuhr er mit ihr zum Parkplatz eines Firmengeländes. Dort schlug er die Frau mehrmals und verletzte sie durch Fußtritte. Am nächsten Morgen drohte er der 25-Jährigen mit dem Umbringen. Dabei hielt er ein Messer in der Hand. Dann brachte er die Frau zu ihrer Wohnung und fuhr zu sich nach Hause. Die Frau erstattete Anzeige. Der Beschuldigte wurde ebenfalls in die Justizanstalt Salzburg überstellt.