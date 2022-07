Frauen-Doppelmord in Salzburg: Verurteilter beruft gegen Urteil

Der Verteidiger will die Höchststrafe abmildern.

Jener 52-Jähriger, der am Donnerstag am Landesgericht Salzburg wegen zweifachen Mordes an zwei Frauen zu lebenslanger Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt worden ist, hat dagegen Rechtsmittel eingelegt. Verteidiger Andreas Schweitzer habe volle Berufung angemeldet, berichtete "ORF Salzburg" am Samstag online. Er hoffe, so die Höchststrafe abmildern zu können.

Der ehemalige Detektiv gestand ein, seine 50-jährige Ex-Freundin und deren 76-jährige Mutter am 5. Mai 2021 in Wals-Siezenheim (Flachgau) erschossen zu haben. Wegen der Gefährlichkeit des Salzburgers wurde die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme, aber zurechnungsfähige Rechtsbrecher angeordnet. Die Geschworenen haben die Frage, ob es sich um einen Doppelmord gehandelt hat, einstimmig mit "Ja" beantwortet.

Das Gericht bezeichnete den hohen Einsatz an Gewalt bei der Tat und die Tötung von gleich zwei Personen als einen besonderen Erschwernisgrund. Bei der Strafbemessung wurde auch der Aspekt der abschreckenden Wirkung von Frauenmorden gewertet. Ein Termin für die Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht Linz steht noch nicht fest.