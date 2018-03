Frauen erhalten 77 Cent

...wenn Männer einen Euro verdienen. Ein humoriger Abend klärt auf. Anlass ist der internationale Frauentag - der nicht an Bedeutung verliert.

Was wäre, wenn man Goethe einfach ein Viertel seiner Texte gestrichen hätte? Bei Frauen ist dies der Fall: 77 Cent verdienen Frauen, wenn Männer einen Euro bekommen. Dagegen heißt es aufstehen, meinen zum internationalen Frauentag am 8. März die Schauspielerinnen Caroline Mercedes Hochfelner und Susanne Lipinski.

Unter dem Namen "kollektiv KOLLINSKI" präsentieren die beiden am 8. März im Unipark Nonntal ihr Theater-Performance-Seminar "77 Cent - Karriere kein Kinderspiel" . Humorvoll und gesellschaftsreflektiert geraten Hochfelner und Lipinski in eine persönliche Debatte rund um Gender, Herz und Vernunft. Das "Seminar" über prekäre Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Frauen verspricht den zusehenden Frauen und auch Männern "Spannung, Erkenntnis und Seelenfrieden", so die Künstlerinnen mit Augenzwinkern. Auftakt dieses von Stadt und Land organisierten Frauentag-Abends (Titel "Unfair") ist die Verleihung des Troll-Borostyáni-Preises.

"Wir empfehlen Alarmgeräte"

Den Preis erhalten frauenfördernde Projekte von den Frauenbüros von Stadt und Land Salzburg. Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ) und Frauen-Landesrätin Martina Berthold (Grüne) vergeben darüber hinaus einen Ehrenpreis für herausragende feministische Initiativen. Nane Frühstückl untermalt den Abend musikalisch. Irma von Troll-Borostyáni gilt als die erste Salzburger Frauenrechtlerin. Sie sorgte im Alter von 23 Jahren mit einem Buch über Frauenfragen für Protest und Beifall, trug Hemd und Sakko und ihr Haar betont kurz und rauchte öffentlich Zigarren - eine Provokation im Salzburg des 19. Jahrhunderts.

Auch im Heute stehen Frauen vor vielen Barrieren, betont Alexandra Schmidt, Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg, die Bedeutung des Frauentages am 8. März. Noch immer verdienen Frauen bedeutend weniger als Männer. In der Stadt Salzburg waren es im Vorjahr 21,1 Prozent (im Bundesland 24,6 und im Österreich-Durchschnitt 21,7 Prozent). In der Stadt Salzburg arbeiteten Frauen ab 15. Oktober 2017 quasi "umsonst" weiter - in vielen Landgemeinden sogar schon vor diesem Stichtag. Im Frauenbüro merkt man, wie niedrigere Einkommen Frauen das Leben erschweren. "Die Existenzsicherung ist wirklich ein großes Thema für viele Salzburgerinnen", sagt die Frauenbeauftragte. Alleinerzieherinnen plage vor allem die Frage, wie sie für sich und ihre Kinder die Wohnung finanzieren könnten. Sehr viele Frauen suchen Rat, um Arbeit und Kinderbetreuung vereinbaren zu können und fast genauso viele, wenn Scheidungen bevorstehen. Gestiegen sind die Anfragen zur Sicherheit. "Wir empfehlen Alarmgeräte statt Pfefferspray", rät Schmidt. Erfreulich: Schon bald soll es für Frauen ein "Heimweg-Telefon" geben.

Frauentag-Abend "Unfair. Internationaler Frauentag 2018", Do., 8. März 2018, Unipark Nonntal, Hörsaal 4, Beginn 18 Uhr, Eintritt frei. Anmeldung bis 5. März unter frauenbuero@stadt-salzburg.at oder Tel. 0662-80722043. Inklusive Verleihung Troll-Borostyáni-Preis und Theaterstück "77 Cent - Karriere kein Kinderspiel".



Lesung "Sechzehn Wörter" von Nava Ebrahimi, Mo., 5. März 2018, Stadt:Bibliothek, Schumacherstr. 14, Salzburg, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt frei. Anmeldung: stadtbibliothek@stadt-salzburg.at.



Konzert "Variationen für Klavier von Louise Farrenc" von Biliana Tzinlikova, Mo., 12. März 2018, Schloss Mirabell, Marmorsaal, Beginn 19 Uhr, Eintritt frei. Anmeldung: frauenbuero@stadt-salzburg.at oder Tel. 0662-80722043.