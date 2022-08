Frauen in Österreich erhalten um 41 Prozent weniger Pension

Am Equal Pension Day haben Männer bereits so viel Pension erhalten, wie Frauen erst zum Jahresende. Dieser Tag fällt 2022 österreichweit auf den 3. August 2022. Der Gender Pension Gap beträgt damit 41,06 Prozent oder 150 Tage weniger Pension. Die Pension von Männern beträgt durchschnittlich 2103 Euro brutto, für Frauen 1239 Euro brutto.

Finanzielle Abhängigkeit als Nährboden für Gewalt

"Die spekulativste Vorsorge ist ein Mann- wir wissen, dass über 40 Prozent aller Ehen in Salzburg geschieden werden. Wer jedoch in finanzieller Abhängigkeit lebt, kann sich nicht aus einer Gewaltbeziehung befreien. Frauen harren oft in diesen Beziehungen aus, weil sie keine Wahl haben", sagt Stadträtin Anja Hagenauer, ressortzuständig für Frauen anlässlich des Equal Pension Days.

Gewaltbarometer: Gewalt beginnt oft harmlos

"Wir nehmen den Equal Pension Day zum Anlass, über die Formen von Gewalt zu informieren. Denn sie beginnt oft scheinbar harmlos: mit Ignoranz, Erpressung, runter machen oder der Kontrolle von Aussehen, Terminen oder dem Handy. Ein Gewaltbarometer zeigt, wie sich das bis zu Zwang und Nötigung steigern kann", erklärt Alexandra Schmidt, Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Salzburg.

Den Gewaltbarometer gibt es erstmals bei einer Verteilaktion am Equal Pension Day am 3. August vor dem Interspar in Lehen. Alle Interessierten erhalten den Barometer gemeinsam mit Infos des Österreichischen Städtebunds über die konkreten Auswirkungen von Voll- und Teilzeitarbeit.

Die Höhe der Frauenpensionen hat sich im Vergleich zum Vorjahr österreichweit um zwei Tage nach hinten verschoben, also "verbessert". Das zeigt eine Aufstellung, die von der Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23) und des Frauenservice der Stadt Wien für den Österreichischen Städtbund bereits zum 8. Mal anhand der Pensionsversicherungs-Jahresstatistik vorgenommen wurde. Frauen bekommen demnach durchschnittlich um 41,06 Prozent weniger Pension.

Starke regionale Unterschiede, Salzburg an dritter Stelle

Zudem gibt es große regionale Unterschiede. Wien liegt unnangefochten an erster Stelle und begeht seinen Equal Pension Day als einziges Bundesland im September (9.9.). An zweiter Stelle folgt Kärnten (6.8.), an dritter Salzburg (31.7.). Die weiteren Ränge lauten: 4. Niederösterreich (31.7.), 5. Burgenland (29.7.), Steiermark (27.7.), 7. Tirol (22.7.), 8. Oberösterreich (14.7.). Rang 9 geht an Vorarlberg (9.7.).

Entwicklung der vergangenen sechs Jahre

2015 wurde der österreichische Equal Pension Day vom Frauenausschuss des Österreichischen Städtebundes initiiert, um auf die Ungleichheit bei den Pensionen zwischen Frauen und Männern hinzuweisen.

Stellt man den aktuellen Zahlen die Ergebnisse der ersten Berechnung 2015 entgegen, wird die Entwicklung deutlich: Österreichweit hat sich der Equal Pension Day um ungefähr acht Tage nach hinten verschoben. Aber die Bundesländer-Ergebnisse klaffen im Zeitverlauf immer weiter auseinander: Wien konnte sein Ergebnis im Zeitverlauf um fast drei Wochen verbessern, während sich der Equal Pension Day in Tirol um nur drei Tage innerhalb von sechs Jahren verbessert hat