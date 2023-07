Frauen stricken in Seekirchen für den Frieden

Eine Strickrunde von elf Frauen hat sich in Seekirchen der Initiative "Knitting for Peace" (Stricken für den Frieden) angeschlossen und bereits 32 Decken für die Ukraine gefertigt.

Es wird fleißig gestrickt und gehäkelt, geredet und gelacht. Natürlich darf auch eine kleine Jause nicht fehlen. Die Damen der Strickrunde fühlen sich wohl im Raum der Jungschar im Stift Seekirchen. "Auch wenn wir vielleicht altersmäßig nicht mehr ganz hieher passen, ist der Raum mit seinem Licht ideal für uns", schmunzelt Birgit Felser, die vor vier Jahren gemeinsam mit Ursula Burgstaller den Stricktreff in Seekirchen ins Leben gerufen hat. Seither kommen elf Frauen vierzehntägig zusammen, um ihrem Hobby zur frönen. Sie kommen nicht nur aus Seekirchen, sondern auch aus Neumarkt, Henndorf und Salzburg. "Wir haben mit dem Stricken von Trachtenstutzen begonnen, mittlerweile strickt jede, das was sie gerade will, von Socken bis Pullover", so Birgit Felser.



Nach 40 Jahren wieder mit dem Stricken begonnen

Die Neumarkterin Maria Sommerer ist eine der treuen Strickerinnen: "Ich habe 40 Jahre lang gar nicht gestrickt und erst in der Pension begonnen. Mein Mann brauchte Trachtenstutzen, so bin ich in der Strickrunde gelandet." Eine besondere Art zu Stricken hat Helen Meier, die aus Wales stammt, eingebracht: "In Wales halten wir die Wolle und die Nadeln anders, aber es kommt das Selbe dabei heraus", lacht sie.

Seit dem Mai des Vorjahrs widmen sich die fleißigen Handarbeiterinnen einem besonderen Projekt. Sie fertigen Decken für die Ukraine.



Decken gingen unter anderem an Waisenhaus

"Angelika Gassner von der Erzdiözese Salzburg hat die Aktion ,Knitting for Peace' ins Leben gerufen. Gerlinde Schmitzberger, die auch im Pfarrgemeinderat Seekirchen tätig ist, hat die Aktion im Pfarrbrief vorgestellt und zu Wollspenden aufgerufen", erzählt Birgit Felser. "Uns hat die Idee gefallen, einen Faden aufzunehmen und weiterzureichen. Eine Decke spendet Wärme und ist ein Schutzmantel."

Mittlerweile hat die Gruppe schon 32 Decken gefertigt, 26 davon wurden bereits in die Ukraine unter anderem an ein Waisenhaus geliefert, die anderen sind bei Flüchtlingen in Salzburg geblieben. Die Aktion hat mittlerweile Kreise in ganz Österreich und auch in Bayern gezogen.



Gemeinsam stricken im Seniorenheim

Die Frauen stricken nicht nur selbst, sondern nähen auch gestrickte Wollflecken, die zum Teil von Flüchtlingen in Seekirchen gefertigt werden, zu Decken zusammen. Birgit Felser: "Das ist viel Arbeit, aber wir machen es gern." Im Frühling gab es sogar eine kleine Ausstellung im Museum der Moderne.

Gemeinsam mit Edith Zapfel besucht Birgit Felser auch das Seniorenheim Seekirchen. "Hier stricken wir mit den alten Frauen. Das ist uns eine Herzensangelegenheit. Da sind Frauen dabei, die selbst den Krieg erlebt haben und nun für Kinder im Krieg stricken. Diese Decke wird einen ganz besonderen Stellenwert haben." So stricken wir und hoffen, dass der Frieden bald kommt."