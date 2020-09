"Frauenfrage ist überfällig"

In seiner Biografie ruft Alois Kothgasser die Kirche auf, sich den Fragen der Zeit zu stellen. Warum der Papst allein den Zölibat nicht lockern könne und wie ein Konzil aussehen müsste.

"Vielleicht müssen wir das Potenzial, das in der Bibel vorhanden ist, noch mehr ausschöpfen und uns von ihm inspirieren lassen", schreibt der emeritierte Erzbischof Alois Kothgasser in seiner Biografie, die morgen, Dienstag, in Salzburg vorgestellt wird. Konkret meint Kothgasser, der 2003 bis 2013 die Geschicke der katholischen Kirche von Salzburg geleitet hat: "Die Stellung der Frau näher ins Auge zu fassen und zu ergründen ist längst überfällig." Es gelte auf den Umgang Jesu mit den Frauen in der Bibel und ...