Fredl Zitzenbacher hakt nächsten Marathon auf seiner Liste ab

Fredl Zitzenbacher aus Schwarzach will in jedem der 27 EU-Länder einen Marathon laufen. Das Rennen in Helsinki war insgesamt sein 119. Lauf über 42.195 Kilometer und Nummer neun auf seiner EU-Liste.

Die 42,195 Kilometer im finnischen Helsinki waren der neunte Schlag auf Fredl Zitzenbachers Mission, in jedem der 27 EU-Mitgliedsstaaten einen Marathon zu laufen. "Selbstverständlich wollte ich nicht ,nur' laufen, sondern auch Finnland mitsamt seiner Hauptstadt und deren Bewohner kennenlernen", fasst der Schwarzacher zusammen. "Es herrschte Partystimmung in Parks und auf öffentlichen Plätzen und man traf viele junge und jung gebliebene Menschen, die das Leben in vollen Zügen genossen", fasst Zitzenbacher seine Reiseerfahrung zusammen. Das mache auch die hohen Preise im hohen Norden leichter verkraftbar. "Man könnte denken, dass zehn Euro für ein Bier einem Marathonläufer egal sind," scherzt der Schwarzacher, "aber das tut mir als Biergenießer schon auch ein wenig weh. Nächster Halt: Portugal Der Marathon selbst sei unaufregend über die Bühne gegangen. "Viele enge Passagen, Gehsteige, Ecken und Kurven sowie nur teilweise gesperrte Straßen ließen nicht den gewohnten Laufkomfort aufkommen", berichtet der Marathonkenner. Die Freude an seinem jüngsten Laufabenteuer ließ sich der Schwarzacher davon aber nicht nehmen: "Unterm Strich war Helsinki jede Minute wert", fasst er seine Erfahrung zusammen. Für den Marathonsammler war das Rennen in Finnland sein insgesamt 119. über 42,195 Kilometer. Das nächste Ziel auf seiner Reiseliste, die ihn durch alle EU-Staaten führt, bringt ihn im Oktober dieses Jahres in die portugiesische Hauptstadt Lissabon.