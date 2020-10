Freerider stürzt am Kitzsteinhorn 40 Meter tief in Spalte

Stundenlanger Einsatz der Kapruner Bergretter war am frühen Sonntagabend noch immer nicht abgeschlossen.

Ein einheimischer Freerider ist Sonntag kurz nach Mittag im Skigebiet Kitzsteinhorn im Bereich Schmiedingerkees in eine rund 40 Meter tiefe, sehr enge Randkluftspalte gestürzt. Die Seillänge reichte zunächst nicht, um zum Verunglückten vorzudringen. "Wir sind noch immer dabei - mittels Spaltenbergegerät - zum Gestürzten zu gelangen", sagte Einsatzleiter Harald Etzer von der Bergrettung Kaprun am frühen Abend. Dazu war viel Schnee in die enge Spalte eingebrochen, der weggeschaufelt werden musste. Im Einsatz standen 15 Bergretter, drei Alpinpolizisten, unterstützt von zwei Hubschraubern.

Quelle: SN