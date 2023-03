Freestyle-Star Matěj Švancer - sein finaler Run vor der Matura durch die HIB Saalfelden

Der Salzburger Matěj Švancer zählt zu den besten Freeskiern der Welt - und das mit gerade einmal 18 Jahren. Wenn er die vergangenen neun Jahre nicht im Snowpark an neuen Tricks gearbeitet hat, war sein Platz im Bundes- und Sportrealgymnasium (HIB) Saalfelden. Dort schliff man den Ski-Rohdiamanten zum Freestyle-Überflieger.

Zwa Brettln, a g’führige Rail... – Matěj Švancers Auftritt in der HIB Saalfelden.

Wenige Wochen vor seiner Matura verwandelt der gebürtige Prager die Schulräumlichkeiten in Saalfelden kurzerhand in seinen "Urban Freeski Playground" und beweist, dass er im Fach Freestyle mit seinen cleanen Tricks, seine letzte Prüfung wohl mit Auszeichnung abschließen wird.

Der Spind: Freeskier Matěj Švancer in der Garderobe.

Rails, Gaps und große Features - seine Hausaufgaben hat der 18-jährige Salzburger richtig gemacht. Ob die Judges, in diesem Fall seine Lehrer, die Haltungsnoten in die Bewertung miteinbeziehen, bleibt offen. Doch eines ist klar: An die urbane Freestyle Reifeprüfung von Matěj Švancer wird man sich noch lange erinnern.