Freiberufler zog mehr als Tausend Cannabispflanzen hoch: Haftstrafe in Salzburg

30 Monate teilbedingt, davon sechs Monate unbedingt für 48-Jährigen, der jahrelang eine große Plantage in seinem Haus betrieben hatte.

"Was bringt einen dazu, eine so große, professionelle Cannabisplantage zu betreiben? Und das über gut sechs Jahre." - Auf die Frage von Peter Egger, dem Vorsitzenden Richter des Salzburger Schöffensenats, gab der 48-jährige Angeklagte in "seinem" Prozess am Montag am Landesgericht Folgendes zur Antwort:

"Ich habe aus der Plantage nicht wirklich Profit gezogen. Mit einem Teil des geernteten Cannabis habe ich Cremen erzeugt. Und Öl produziert. Selbst rauche ich nichts. Und verkauft, sehr günstig, habe ich nur an ein paar wenige, regelmäßige Abnehmer: denen wollte ich mit dem Cannabis gesundheitlich helfen. Ein Kunde hatte schweres Asthma, dem gab ich gesamt drei Kilo. Einem anderen verkaufte ich auch Einiges - der war Stotterer."

Wie Staatsanwalt Robert Holzleitner betonte, hatte der 48-jährige Freiberufler ab 2015 bis Anfang Mai 2021 in seinem Haus im angrenzenden Oberösterreich insgesamt 1080 Cannabispflanzen großgezogen und abgeerntet: "Von den zumindest 14 Kilo an erzeugtem Marihuana gab er 7,3 Kilo gewinnbringend weiter. Bei der Hausdurchsuchung stellte die Polizei zudem noch 142 Pflanzen sicher, die gerade in Blüte standen, sowie mehrere Kilo verkaufsfertiges ,Gras'". Der Verteidiger des Angeklagten, Klaus Estl, hob hervor, sein Mandant sei "kein typischer krimineller Dealer": "Er hat eine positive Zukunftsprognose, eine gute Ausbildung." Der 48-Jährige, zuletzt freiberuflich tätig, bekannte sich zu den inkriminierten Suchtgiftdelikten vollinhaltlich schuldig. Er betonte auch, dass er bereits sei einem guten halben Jahr in U-Haft sitze: "Die Haft ist schrecklich. Sie belastet mich sehr."

Das Schöffengericht verurteilte den gebürtigen Salzburger zu 30 Monaten teilbedingter Haft (rechtskräftig). Weil er den davon unbedingt verhängten Haftteil von sechs Monaten bereits in U-Haft absaß, wurde er noch am Montag enthaftet.

Angeklagt war der 48-Jährige übrigens auch wegen Betrugs: er soll sich von April 2020 bis Jänner 2021 insgesamt 5800 Euro aus dem Covid-19-Härtefallfonds für Selbstständige ergaunert haben. Dazu gab es aber einen Freispruch mangels Tatnachweises.