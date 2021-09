Freilassing: 81-Jähriger fuhr junger Pinzgauerin mit Pkw über den Fuß

Vermutlich schwere Fußverletzungen hat am Montagnachmittag eine 27-jährige Frau aus Saalfelden bei einem Verkehrsunfall in Freilassing erlitten.

Nach Angaben der örtlichen Polizeiinspektion wollte die junge Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Montag gegen 16 Uhr einen Einkaufswagen wegfahren. Dabei streckte sie vermutlich kurz ihren linken Fuß aus.

In diesem Moment fuhr ein 81-jähriger Mann aus Ainring mit seinem Pkw an ihr vorbei und fuhr der Fraun über ihren Fuß. Die Verletzte wurde vom Bayerischen Roten Kreuz mit Verdacht auf einen Sprunggelenksbruch in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert.

Die Polizei Freilassing sucht Zeugen des Unfalls (0046-8654-46180).