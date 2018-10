Freilassing: 83-Jährige verstarb nach Rettung aus Saalach

Eine junge Polizistin hat am Mittwoch eine 83-jährige Frau gerettet, die leblos in der Saalach trieb. Trotz der schnellen Rettung verstarb die Frau später im Landeskrankenhaus Salzburg.

Mitarbeiter des Freilassinger Bauhofs arbeiteten am Uferweg der Saalach, wobei ihnen ein herrenloser Rollator auffiel. Daraufhin setzten sie zunächst bei der Polizei einen Notruf ab. Noch während die Polizeistreife anfuhr bemerkte eine Spaziergängerin rund 200 Meter flussabwärts der Fundstelle auf Höhe des ESV-Stadions eine leblose Frau, die in der Saalach trieb, woraufhin die Leitstelle Traunstein gegen 14.45 Uhr zusätzlich die Wasserwacht, die Freiwillige Feuerwehr und den Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes alarmierte, darunter auch der Traunsteiner Rettungshubschrauber "Christoph 14". Insgesamt wurden rund 100 ehrenamtliche Einsatzkräfte zu dem Unfall gerufen.

Die vorab eintreffende Polizeistreife zögerte nicht lange, rettete die Bewusstlose aus dem rund zehn Grad kalten Wasser und begann sofort mit Wiederbelebungsversuchen, die das Rote Kreuz dann bis zur Einlieferung in der Klinik fortsetzte. Die 83-jährige verstarb trotz aller Bemühungen.

"Wie und wieso die 83-Jährige in die Saalach gestürzt ist, ist bisher nicht bekannt. Respekt und Anerkennung verdient die junge und mutige Polizeibeamtin, die hüfttief in den zehn Grad kalten Fluss ging, um die Verunglückte an Land zu bringen", lobt Wasserwacht-Einsatzleiter Christoph Scharf.

Quelle: SN