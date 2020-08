Freilassing: Aggressiver Autodieb verletzte auf wilder Flucht fünf Polizisten

Ein stark verwirrter 34-Jähriger stahl Donnerstagabend aus einer Autowerkstatt in Freilassing einen BMW. Bei der anschließenden wilden Verfolgungsjagd rammte er mit dem Wagen mehrere Polizeiautos. Bei seiner Festnahme in einem Feld biss er auch noch einen Beamten. Der hochaggressive Autodieb wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Aufmerksame Anrainer hatten die Polizei in Freilassing am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr alarmiert, dass eine Person in einer Autowerkstatt im Freilassinger Stadtteil Hofham gerade einen Einbruch verübe. Wie sich herausstellte, drang der zunächst unbekannte Mann tatsächlich in das Gebäude ein und entwendete einen weißen Pkw BMW der 3-er Serie.

34-jähriger stahl das spätere Fluchtfahrzeug aus einer Autowerkstatt

Die sofort in die Fahndung eingebundenen Streifenfahrzeuge der Polizeiinspektion Freilassing und Laufen, der Grenzpolizeiinspektion Piding sowie der Bundespolizeiinspektion Freilassing konnten den BMW schon kurze Zeit später sichten. Es kam zu einer knapp einstündigen Verfolgungsfahrt im nördlichen Landkreis Berchtesgadener Land, bei der der Autodieb absichtlich zwei Dienstfahrzeuge rammte und ein drittes zu rammen versuchte. Die irrwitzige Fahrt führte dann laut Presseaussendung der Verkehrspolizei inspektion Traunstein durch ein Maisfeld nach Ainring, wo der Flüchtende in einer Sackgasse den Wagen stehen ließ und zu Fuß weiter lief. Letztlich konnte er kurze Zeit später von einer Polizeibesatzung in einem Feld gestellt und festgenommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und scheute auch vor einem Biss in den Arm eines Beamten nicht zurück.



Dieb nach einstündiger Verfolgungsfahrt in einem Feld gestellt

Es stellte sich rasch heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 34-Jährigen aus dem Berchtesgadener Land handelt. Er machte laut Polizei einen stark verwirrten Eindruck und wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.



Fünf Polizeibeamte mittelschwer verletzt

Bei der Verfolgung des Diebes sowie bei der Festnahme wurden insgesamt fünf Polizeibeamte laut Aussendung mittelschwer verletzt. Demnach sind sie allesamt bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig und mussten im Spital versorgt werden. An den zwei Einsatzfahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Auch am entwendeten BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Noch am Freitag wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft Traunstein ein Antrag auf Haftbefehl gegen den 34-Jährigen gestellt und eine richterliche Vorführung angeordnet.



Quelle: SN